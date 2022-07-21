Компания Brickmania посвятила новые лего-фигурки украинским героям, которые в течение почти трех месяцев удерживали "Азовсталь".

Компания The Brothers Brick, ритейлер Lego, которая разрабатывает исторически достоверные конструкторы на военную тематику, посвятила свои новые фигурки украинским защитникам Мариуполя, которые сейчас находятся в российском плену.

Об этом в своем твиттере сообщил основатель компании Эндрю Бикрафт, обнародовав соответствующие фото.

ВСУ, Нацгвардия, добровольцы ТрО и другие защитники Азовстали, которые продержались в Мариуполе почти 3 месяца, тем самым задержав российскую армию и позволив Украине выиграть битву за Киев – написал Бікрафт.

В частности, прототипами фигурок стали начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич, командир Денис Прокопенко и заместитель командира Святослав Паламар.

Напомним, ранее другой ретейлер Lego выпустил фигурки Президента Украины Владимира Зеленского, благодаря продаже которых удалось собрать 16 тысяч долларов на поддержку Украины.

Также УНИАН рассказывал, что литовец создал коллекционную серию фигурок российских вояк-мародеров и пообещал все вырученные средства направить на помощь украинской армии.

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