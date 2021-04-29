Стороны также договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне.

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить огонь в районе границы и отвести технику.

Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает пресс-служба министерства Кыргызской Республики.

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел КР и РТ, достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 по Киеву - УНИАН) и отвода военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКыргызстан обвинил Таджикистан в минометном обстреле, стороны стягивают войска (видео)Также стороны договорились "в течении самых ближайших часов" провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

В качестве дальнейших мер стороны также согласились:

усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений двух стран,

организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье,

поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов.

Отмечается, что министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин призвали обе стороны "не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил".

"Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров. Министр Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена", - сообщили в кыргызском МИД, отметив, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров.

Обострение на кыргызстанско-таджикской границе

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией.

После нескольких стычек 29 апреля начались столкновения между военными двух стран.

Кыргызстан сообщил о двух погибших в результате столкновений и 26 раненых. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.

Кыргызстан обвиняет Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В Душанбе обвиняют другую сторону в провокации.

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Автор: Катерина Комолова