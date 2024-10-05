Соответствующий законопроект уже готовят в Государственной Думе.

Российские власти хотят запретить молодежную субкультуру "квадроберов". Соответствующий законопроект уже готовят в Госдуме, пишет "Астра".

"Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства. Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным", — сказала депутат Яна Лантратова.

По ее мнению, увлеченные субкультурой квадроберов дети на самом деле якобы становятся жертвами некой пропаганды. Лантратова убеждена, что квадробинг не настолько безобиден, насколько кажется. Однако в чем конкретно заключается опасность, депутат не сообщила. Как именно планируется реализовать запрет. пока тоже не ясно.

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Другой депутат Госдумы, Сергей Колунов, ранее заявил о необходимости ввести ответственность для родителей детей-квадроберов – вплоть до уголовной ответственности и лишения родительских прав.

"Мы только справились с навязанным Западом ЛГБТ, но появилась новая зараза", – говорит Колунов.

Кто такие квадроберы

Квадроберы – молодежная субкультура родом из Японии, представители которой с определенной долей серьезности ассоциируют себя с животными. Для квадроберов типично проявлять это, передвигаясь на четвереньках или облачаясь в соответствующие костюмы, чаще всего – звериные маски и накладные хвосты.

Субкультура популярна среди детей и подростков, но ею также часто увлекаются взрослые молодые люди.

По словам психолога Виталия Сторчеусова, увлечение квадробингом обычно не представляет опасности для психического здоровья ребенка или подростка, если в остальном он живет в здоровой атмосфере. В нормальных условиях квадробинг – это просто веселая ролевая игра, хоть и несколько своеобразная.

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