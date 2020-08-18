Важно обеспечить переходный период: ПАСЕ отреагировала на ситуацию в Беларуси

В Совете Европы уверяют, что готовы помочь Беларуси в вопросе проведения реформ.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс поддерживает всеобъемлющий политический процесс в Беларуси для обеспечения мирного переходного периода.

Об этом говорится в заявлении на сайте ПАСЕ .

"События в Беларуси продемонстрировали первостепенную важность ценностей, которые отстаивает Совет Европы. Путем активной защиты своих фундаментальных свобод, народ Беларуси избрал путь демократических преобразований. По этой причине всеобъемлющий национальный политический процесс становится крайне необходимым, чтобы обеспечить мирный и демократический переходный период, создавая условия для необходимых реформ", - подчеркнул Дамс.

Также он приветствовал усилия всех заинтересованных сторон и международных партнеров, направленные на поддержку этой цели.

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Президент ПАСЕ добавил, что Ассамблея может помочь в сфере конституционной и избирательной реформ, а также укрепить независимость и эффективность системы правосудия.

"Стратегической целью организации остается интеграция Беларуси в Совет Европы на основе ценностей и принципов организации. Сегодня у нас есть возможность осуществить важный шаг на этом пути и все страны-члены Совета Европы должны работать вместе для достижения этой цели", - подчеркнул Дамс.

Он выразил искреннюю надежду, что политический процесс и демократические реформы позволят ПАСЕ приветствовать Беларусь и ее граждан в семье "общих ценностей".

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Президент ПАСЕ рассчитывает, что в ближайшие недели состоится всесторонняя дискуссия в комитете по политическим вопросам Ассамблеи для определения конкретных инициатив, которые она может предложить.

Также сказано, что Беларусь в 1993 г. подала запрос, чтобы присоединиться к Совету Европы, но в 1997 году ее статус специально приглашенного государства был приостановлен.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

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Автор: Виталий Саенко