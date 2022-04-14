Любая из версий крушения флагмана Черноморского флота РФ демонстрируют огромную некомпетентность России.

Крушение флагманского крейсерского корабля "Москва" на Черном море свидетельствует о некомпетентности России.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.

Он не смог сказать наверняка, был ли российский крейсер поражен украинской ракетой или поврежден в результате случайного пожара. Но обе версии, по его словам, демонстрируют огромную некомпетентность России.

Учитывая важность крейсера "Москва", почти невозможно поверить, что огонь может дойти до погреба с боеприпасами без вопиющей халатности со стороны экипажа, отмечает источник NYT.

А если в корабль попала украинская крылатая ракета, что кажется правдоподобным, то это демонстрирует едва ли не большую некомпетентность и небрежность, учитывая, что "Москва" была оборудована сложной трехуровневой защитой от ракетного удара.

Как бы там ни было, столь значительный ущерб столь важному кораблю является глубоким позором для ВМФ России и во многом поднимет боевой дух украинцев, на фоне того, что на Донбассе надвигается более крупная битва, считает чиновник. Также это затруднит для России пополнение запасов своих сил с моря или их артиллерийское прикрытие.

Крейсер "Москва" подбили: что известно

13 апреля недалеко от Одессы произошел взрыв на российском крейсере "Москва". Украина подтвердила, что нанесла ракетный удар по кораблю из "Нептуна".

Россия же, в свою очередь, подтвердила взрывы боеприпасов на "Москве".

Ракетный крейсер принимал участие в войнах в Грузии, Сирии, а в 2014-м корабль блокировал украинские суда в Донузлаве. С 2016 года корабль в море не выходил из-за плачевного технического состояния.

В 2020 году на "Москве" завершили трехлетний капитальный ремонт с модернизацией.

24 февраля, в первый день вторжения РФ, ракетный крейсер "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный. Там "русский военный корабль", в ответ на предложение сдаться, услышал уже всемирно известную фразу - символ борьбы Украины.

После того, как ракетный крейсер "Москва" с 16 крылатыми ракетами выведен из строя, суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ, находящихся в Черном море, уменьшился с 72 до 56, уточнил руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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