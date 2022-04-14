По имеющимся данным, причиной повреждений вражеского корабля стали ракеты "Гарпун".

Подбитый в Черном море российский крейсер "Москва" год будет небоеспособным.

Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он уточнил, что, по имеющимся данным, причиной повреждений вражеского корабля стали ракеты "Гарпун".

"И даже, если крейсер удастся потушить, ближайший год он будет небоеспособным", - заявил Братчук.

Кроме того, по его словам, именно "Москва" изображен на новых почтовых марках, которые вчера выпустила "Укрпочта". В частности, крейсер – на марках "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!".

Пожар на российском корабле:

13 апреля в акватории Черного моря загорелся российский ракетный крейсер "Москва" с 510 членами экипажа, который "послали" возле острова Змеиный.

Как сообщил председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко, ракеты "Нептун", которые стоят на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю слишком серьезные повреждения, и "ракетный крейсер "Москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!".

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года в ходе российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

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