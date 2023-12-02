Летом беларуский Красный Крест признался в депортациях детей.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) приостановила членство в организации беларуского Общества Красного Креста из-за скандала с депортацией украинских детей в Беларусь. Об этом сообщается на официальном сайте МФОККиКП.

В заявлении указано, что решение о приостановлении членства принято из-за того, что беларуский Красный Крест не выполнил требование об увольнении с должности руководителя организации Дмитрия Шевцова. Ранее он посещал оккупированные Луганск и Донецк, а также признался в депортации украинских детей в Беларусь, что вызвало громкий международный скандал.

Приостановление членства означает, что беларуский Красный Крест не сможет получить финансирование в качестве члена МФОККиКП и не сможет участвовать в Генеральной Ассамблее, голосовать или быть избранным на каких-либо уставных встречах МФОККиКП. Членство обещают возобновить после выполнения требований Федерации.

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При этом МФОККиКП обещает сотрудничать с белорусами в случае катастрофы или значительной чрезвычайной ситуации в стране.

Похищенных украинских детей везут в Беларусь

Как писал УНИАН, в июле вспыхнул громкий скандал после того, как стало известно, что беларуский Красный Крест помогает депортировать украинских детей. Руководитель организации Дмитрий Шевцов сам в этом признался.

После этого руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба публично призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Шевцова, как это было с Путиным и российским детским омбудсменом. А украинская прокуратура начала расследование против белорусов.

Тогда же Международный Красный Крест выразил ритуальное "беспокойство" и заверил, что беларуские коллеги их не предупреждали о такой своей деятельности.

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