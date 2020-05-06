В Нью-Йорке закрыли метро: впервые за 116 лет
В крупнейшем городе США, Нью-Йорке, впервые за всю историю планово закрыли метро. Причиной этому послужило тщательная уборка и дезинфекция станций и вагонов поездов.
Теперь такие мероприятия будут проводить каждую ночь с 1 до 5 часов утра. Об этом говорится в сообщении службы метро.
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Дезинфекцию проводят из-за пандемии коронавируса. Инфекция сильно ударила по Нью-Йорку. В городе переполнены больницы с больными COVID-19 и высокая смертность от осложнений, вызванных коронавирусом.
Раньше метро Нью-Йорка закрывали из-за неблагоприятных погодных условий, а именно:
- в 2011 году из-за урагана "Ирэн",
- в 2012-м из-за урагана "Сэнди",
- во время снежной бури 2015-го.
В этот раз впервые с 1904 года метро, которое в Нью-Йорке работает круглосуточно, закрывают планово.
Как сообщал ранее УНИАН, с начала эпидемии в США умерли уже более 70 тыс. людей, у которых подтвердили заражение новым коронавирусом. Количество зафиксированных случаев инфицирования достигает 1,2 млн.
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