Австралия и Новая Зеландия закрывают границы из-за коронавируса

Запрет на въезд в Австралию вступит в силу 20 марта в 21.00 по местному времени.

Премьер министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что с 20 марта запрещают въезд в страну для иностранцев из-за распространения коронавируса.

Исключение будет сделано для тех иностранных граждан, которые являются прямыми родственниками австралийцев, сообщает НВ со ссылкой на CNN.

По словам Моррисона, решение связано с тем, что большинство случаев заболевания в Австралии были привезенными из-за границы, в частности, из США, Ирана, Италии и Великобритании.

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Запрет на въезд вступит в силу 20 марта в 21.00 по местному времени.

Австралийцы за границей все еще могут вернуться в страну, но по прибытии будут помещаться на 14-дневную изоляцию.

В Австралии за сутки было выявлено 111 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных достигло 565, 46 пациентов выздоровели, и шесть умерли.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн также объявила о запрете на въезд в страну для иностранцев.

Исключение будет сделано для тех, кто осуществляет поездку по гуманитарным причинам.

В стране выявлено 28 случаев заражения коронавирусом. Все они были связаны с поездками за границу.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерло от коронавируса 8 810 человек. При этом излечились 84 113 человек.