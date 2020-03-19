Австралия и Новая Зеландия закрывают границы из-за коронавируса
Премьер министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что с 20 марта запрещают въезд в страну для иностранцев из-за распространения коронавируса.
Исключение будет сделано для тех иностранных граждан, которые являются прямыми родственниками австралийцев, сообщает НВ со ссылкой на CNN.
По словам Моррисона, решение связано с тем, что большинство случаев заболевания в Австралии были привезенными из-за границы, в частности, из США, Ирана, Италии и Великобритании.
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Запрет на въезд вступит в силу 20 марта в 21.00 по местному времени.
Австралийцы за границей все еще могут вернуться в страну, но по прибытии будут помещаться на 14-дневную изоляцию.
В Австралии за сутки было выявлено 111 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных достигло 565, 46 пациентов выздоровели, и шесть умерли.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн также объявила о запрете на въезд в страну для иностранцев.
Исключение будет сделано для тех, кто осуществляет поездку по гуманитарным причинам.
В стране выявлено 28 случаев заражения коронавирусом. Все они были связаны с поездками за границу.
Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерло от коронавируса 8 810 человек. При этом излечились 84 113 человек.