Авторы доклада раскритиковали лидеров богатых стран, которые «в обход международного сотрудничества скупили большую часть вакцин в мире, почти ничего не оставив остальным странам».

Пандемия коронавируса в мире выявила системное неравенство и угнетение из-за несовершенства международной политической системы.

Читайте такжеПремьер Чехии: ЕС «вынуждает» нас покупать российскую вакцину до получения европейского сертификатаОб этом говорится в ежегодном докладе правозащитной организации Amnesty International. В докладе представлен анализ тенденций в области прав человека в 2020 году, всего он охватывает 149 стран.

«Пандемия COVID-19 резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями»,— сказала генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар, ее слова приводятся на сайте организации, передает kommersant.

Авторы доклада раскритиковали лидеров богатых стран, которые «в обход международного сотрудничества скупили большую часть вакцин в мире, почти ничего не оставив остальным странам». В качестве примера организация назвала действия бывшего президента США Дональда Трампа. Также говорится о правительстве Китая, которое пресекало попытки медицинских работников и журналистов сообщить о вирусе на раннем этапе.

По мнению Amnesty International, власти некоторых стан Европы и Центральной Азии используют пандемию для расширения своих полномочий, подавления свобод и игнорирования обязательств в области прав человека. Особенно негативно пандемия сказалась на этнических меньшинствах, беженцах, пожилых людях и женщинах, сказано в докладе.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Он назвал мировой кризис из-за пандемии худшим за столетие. При этом ВОЗ сообщала, что неравенство в поставках вакцин от коронавируса среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывает усилия в борьбе с пандемией.

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Автор: Ирина Погорелая