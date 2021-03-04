Новые ограничения в Греции будут действовать до 16 марта.

Правительство Греции приняло решение продлить локдаун, а также ужесточить карантинные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса в стране.

Об этом заявил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, передает НВ со ссылкой на Reuters.

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Новые ограничения будут действовать до 16 марта.

Жителям страны будет разрешено закупать продукты в супермаркетах, которые находятся в радиусе 2 км от дома.

При этом в столице Афинах будут открыты магазины с продуктами первой необходимости и школы. Также большинству жителей рекомендуют работать из дома.

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Автор: УНИАН