Государствам ЕС рекомендуется пускать людей на свою территорию при условии тестирования на COVID-19 и самоизоляции в случае положительного теста.

Европейская комиссия рекомендует пересмотреть ограничения на транспортное сообщение с Великобританией, позволив осуществлять неотложные и необходимые поездки.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Заявлению предшествовали решения государств остановить рейсы из-за выявления в Англии нового штамма коронавируса, который распространяется значительно быстрее предыдущих. Пока нет свидетельств того, что новый штамм вызывает тяжелое течение болезни.

Почти все страны-члены ЕС сейчас блокируют въезд пассажиров из Великобритании. Еврокомиссия рекомендует государствам пускать людей на свою территорию при условии тестирования на COVID-19 и соблюдения требования самоизоляции в случае положительного теста. Но необязательные поездки поощрять не стоит, отмечают в исполнительном органе ЕС.

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В Брюсселе предложили также освободить от обязательного тестирования и ограничений на перемещение сотрудников транспортных организаций, например, водителей грузовиков.

Руководитель управления Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отмечает, что новые штаммы - это нормальное явление для пандемии, и не стоит говорить, что ситуация вышла из-под контроля. Такое заявление ранее сделал, в частности, британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Новый штамм коронавируса: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления нового штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавирус известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть гораздо опаснее чем известный ученым вариант.

20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

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Автор: Леся Лещенко