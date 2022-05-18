В документе указано, что российский военный из Марманска был убит в Украине.

В России супруга оккупанта показала какой документ ей прислали в связи с ликвидацией ее мужа на территории Украины.

Фото документа обнародовано в Телеграм-канале ВСУ. Так называемая похоронка, которая называется корешок извещения №44, отправлена на имя жительницы Мурманска Осташовой Анны Валерьевны. В ней отмечается, что военный погиб во время денацификации Украины.

"Извещение на главного старшину Осташова Алексея Александровича погибшего в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на территориях "ДНР", "ЛНР" и Украины. Смерть наступила в период прохождения действительной военной службы, связана с исполнением обязанностей военной службы", - говорится в документе, который получила вдова оккупанта.

Документ подписан военным комиссаром города Мурманск О. Погодиным.

Как сообщал УНИАН, 16 мая стало известно, что российское командование до сих пор не сообщает родственникам сотни "пропавших безвести" моряков на потопленном Украине крейсере "Москва" о судьбе военных. Об этом в интервью Медузе пожаловалась мать одного из таких "пропавших" по имени Ольга. После обращения к Черноморскому флоту женщина заметила за собой слежку.

Флагман Черноморского флота "Москва" был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" 13 апреля.

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