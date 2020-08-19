Протесты в Беларуси: Координационный совет озвучил требования к власти

В Координационном совете подчеркнули, что их основная цель - «поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе».

Координационный совет по передаче власти в Беларуси озвучил свои основные требования.

Резолюцию по итогам первого заседания президиума совета опубликовали в Telegram-канале Кулуары KYKY.

В Координационном совете подчеркнули, что их основная цель - «поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе», а не изменение курса страны или конституционного строя.

Координационный совет требует:

прекратить насилие и политическое преследование, провести расследование случившегося;

освободить всех политзаключенных и выплатить компенсации пострадавшим;

признать выборы президента 9 августа недействительными и провести новые выборы по международным стандартам с новым составом всех комиссий, в том числе ЦИК.

Члены президиума призвали власти Беларуси немедленно начать переговоры с оппозицией и предупредили, что до назначения новых выборов народ Беларуси продолжит реализовывать свои права на забастовку, мирные акции и свободное выражение мнений.

Координационный совет оппозиции и Лукашенко

14 августа Светлана Тихановская заявила о создании Координационного совета. По ее словам, с его помощью можно обеспечить передачу власти в Беларуси. В него включены свыше 30 белорусов.

Действующий президент Александр Лукашенко заявил, что считает объявленный оппозицией Координационный совет «захватом власти со всеми вытекающими».

19 августа Координационный совет белорусской оппозиции выбрал президиум. В него вошли: Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

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Автор: Денис Прядко