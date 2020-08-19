Протесты в Беларуси: Координационный совет озвучил требования к власти
21:21, 19 августа 2020Мир
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В Координационном совете подчеркнули, что их основная цель - «поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе».
Cегодня состоялось первое заседание президиума совета / Фото REUTERS
Координационный совет по передаче власти в Беларуси озвучил свои основные требования.
Резолюцию по итогам первого заседания президиума совета опубликовали в Telegram-канале Кулуары KYKY.
В Координационном совете подчеркнули, что их основная цель - «поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе», а не изменение курса страны или конституционного строя.
Координационный совет требует:
- прекратить насилие и политическое преследование, провести расследование случившегося;
- освободить всех политзаключенных и выплатить компенсации пострадавшим;
- признать выборы президента 9 августа недействительными и провести новые выборы по международным стандартам с новым составом всех комиссий, в том числе ЦИК.
Члены президиума призвали власти Беларуси немедленно начать переговоры с оппозицией и предупредили, что до назначения новых выборов народ Беларуси продолжит реализовывать свои права на забастовку, мирные акции и свободное выражение мнений.
Координационный совет оппозиции и Лукашенко
- 14 августа Светлана Тихановская заявила о создании Координационного совета. По ее словам, с его помощью можно обеспечить передачу власти в Беларуси. В него включены свыше 30 белорусов.
- Действующий президент Александр Лукашенко заявил, что считает объявленный оппозицией Координационный совет «захватом власти со всеми вытекающими».
- 19 августа Координационный совет белорусской оппозиции выбрал президиум. В него вошли: Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били. 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция взялась за создание Координационного совета, цель которого - обеспечить транзит власти.
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