Арестованные в Италии 14 тонн наркотиков изготовили террористы ИДИЛ в Сирии

По словам итальянских правоохранителей, это самая крупная разоблаченная поставка наркотиков в мире.

В Италии полиция конфисковала 14 метрических тонн амфетамина в таблетках, который, по их словам, изготовили террористы "Исламского государства" на территории Сирии.

Офицеры отследили подозрительные контейнеры с наркотиками до порта в Салерно на юго-западе страны. В них правоохранители обнаружили 84 миллиона таблеток, рыночная цена которых достигает миллиарда евро. Как пишет CNN, таблетки были упакованы в бумажные цилиндры для промышленного использования.

Итальянские следователи утверждают, что их операция стала самой крупной конфискацией наркотиков в мире. На всех таблетках было изображение логотипа препарата "Каптагон". Согласно заявлению правоохранителей Италии, это "характерный признак наркотиков джихада".

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"Известно, что "Исламское государство" финансирует свою террористическую деятельность в основном за счет контрабанды синтетических наркотиков, произведенных в Сирии, которая стала главным производителем амфетамина в мире в течение последних лет", - пояснили в полиции.

"Согласно данным Управления по борьбе с наркотиками США, ИДИЛ использует эти наркотики по всей территории, на которую распространяется влияние организации, и контролирует их продажу", - добавили итальянские правоохранители. Они считают, что огромный груз был предназначен для дистрибуции по всей Европе членами различных преступных организаций.

"Гипотеза состоит в том, что во время карантина из-за глобальной пандемии коронавируса производство и дистрибуция синтетических наркотиков в Европе практически остановились. А потому контрабандисты из разных криминальных групп обратились к Сирии, где производство не замедлилось", - считают полицейские Италии.

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"Каптагон" - это торговый бренд, под которым продавался препарат медицинского назначения с содержанием синтетического стимулятора фенетилина. Препарат больше не производят и не применяют. Но наркотики, которые выдают себя за "Каптагон", до сих пор распространены на Ближнем Востоке.

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