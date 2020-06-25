Business Insider: В Конгрессе требуют от Пентагона объяснений, кто стоит за НЛО

Американских парламентариев интересует, не были ли неизвестные аппараты в американском небе оружием вполне земных врагов.

Конгрессмены США требуют, чтобы разведывательные ведомства и Пентагон передали информацию о "неидентифицированных воздушных феноменах". В частности, их интересует, не стоят ли другие государства за объектами, с которыми контактировали американские военные пилоты.

Как пишет Business Insider, проект ежегодного постановления от профильного комитета Сената об авторизации разведки, который ожидает одобрения обеих палат Конгресса, требует от директора национальной разведки США и министра обороны подготовить незасекреченный отчет для парламента о контактах с НЛО. В частности, документ требует, чтобы предоставить "оценки относительно возможной связи неидентифицированных воздушных феноменов с активностью одного или более иностранных врагов".

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Незасекреченный отчет также должен указать на любые инциденты или закономерности, которые бы сигнализировали о том, что "потенциальный враг смог достичь прорыва в аэрокосмический возможностях, способных поставить стратегические или обычные силы США под риск". Сенаторы объяснили, что они хотят знать о любой связи между НЛО и враждебными правительствами, а также об "угрозах для военных активов США".

В конце апреля Пентагон рассекретил три видео контактов американских военных с "неидентифицированными воздушными феноменами". Видео попали в интернет за долго до этой публикации. И ВМС США подтвердили, что эти материалы подлинные. Пентагон в этом году повторно обнародовал видео, отметив, что они "не разоблачают никакие чувствительные возможности или системы".

В мае ВМС США опубликовали еще несколько отчетов о контактах с НЛО. Этот термин имеет обобщенный характер и касается всех аэрокосмических аппаратов, классифицировать которые не удалось. Термин "НЛО" не обязательно подтверждает, что военные вступили в контакт с кораблями пришельцев.

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