На Донбассе много российских граждан, и вопрос о голосовании по изменениям в Конституцию нужно адресовать ЦИК РФ - Песков

В феврале 2020 года постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия выдала более 200 тысяч паспортов украинцам, проживающим на оккупированной части Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Донбассе проживает много российских граждан, и вопрос об их участии в голосовании по внесению изменений в Конституцию России необходимо адресовать ЦИК РФ.

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, намерена ли РФ предоставить возможность жителям оккупированных территорий Донбасса, где массово раздают российские паспорта, принять участие в голосовании за поправки в Конституцию РФ.

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«Там (на Донбассе - УНИАН) действительно проживает очень много российских граждан. Это вопрос, который нужно адресовать в ЦИК, потому что именно они занимаются процессом организации голосования для граждан России», - сказал Песков.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что российские власти должны обеспечить жителям оккупированного Донбасса, принявшим гражданство РФ, возможность принять участие в голосовании за внесение поправок в Конституцию России.

«Те граждане РФ, которые живут на Донбассе, должны иметь возможность принять участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию. Это наш долг как русских, долг перед собой и перед Родиной», - заявил Миронов.

По его данным, после подписания президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа гражданство РФ приняли 230 тыс. человек, проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля 2019 года Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В феврале 2020 года постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия выдала более 200 тысяч паспортов украинцам, проживающим на оккупированной части Донбасса.

Голосование по изменениям в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Этими изменениями предусмотрено так называемое «обнуление» президентских сроков Путина – после принятия поправок действующий глава государства сможет баллотироваться еще на два срока после 2024 года.

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