США продолжают интенсивно работать над деэскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке "сейчас достигли завершающей стадии", Вашингтон работает с Египтом и Катаром, чтобы заключить соглашение, чтобы избежать любой эскалации. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Euronews.

По словам дипломата, каждый в регионе должен понимать, что дальнейшие атаки лишь продолжают конфликт, нестабильность и незащищенность для всех.

"А дальнейшие атаки лишь повышают риск опасных результатов, которые никто не может предвидеть и никто не может полностью контролировать. Крайне необходимо, чтобы все в регионе проанализировали ситуацию, осознали риск просчетов и приняли решения, которые успокоят напряженность, а не усилят ее. Это особенно важно, учитывая решающий момент, в котором мы находимся на переговорах о прекращении огня в Газе", - подчеркнул госсекретарь США. Видео дня

Издание отмечает, что комментарии Блинкена прозвучали после его встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и вице-премьер-министром и министром обороны Австралии Ричардом Марлзом в Аннаполисе.

Конфликт на Ближнем Востоке - последние новости

На днях президент США Джо Байден пригрозил Нетаньяху прекращением помощи Израилю. Он предостерег премьер-министра страны от эскалации из-за роста риска региональной войны.

Ранее УНИАН сообщал, что США перебрасывают больше кораблей и истребителей на Ближний Восток из-за угроз со стороны Ирана. По данным Reuters, Вашингтон готовится к тому, что Тегеран выполнит свое обещание ответить на убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

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