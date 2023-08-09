Meta больше не может собирать данные пользователей в Норвегии и использовать их для того, чтобы нацеливать на них рекламу.

Норвегия будет ежедневно штрафовать компанию-владельца Facebook на 1 миллион крон (около 98,5 тысяч долларов) в день за нарушение конфиденциальности. Штрафы будут налагать начиная с 14 августа, сообщает Reuters.

Норвежский регулятор Datatilsynet заявил, что Meta больше не может собирать данные пользователей в Норвегии, включая геоданные, и использовать их для того, чтобы нацеливать на них рекламу. 17 июля регулятор заявил, что компания будет оштрафована, если она не устранит нарушения конфиденциальности, выявленные регулятором. К 4 августа компания должна была доказать регулятору, что рассмотрела проблему.

"Со следующего понедельника будет применяться ежедневный штраф в размере 1 миллиона крон", — сказал Тобиас Джудин, руководитель международного отдела Datatilsynet.

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Штраф будет действовать до 3 ноября. Норвегия не является членом Европейского Союза, но является частью единого европейского рынка. Это позволяет Datatilsynet передать свое решение Европейскому совету по защите данных, и, если совет согласится с решением норвежского регулятора, территориальная сфера действия его решения о наложении штрафа может быть распространена на остальную Европу. Datatilsynet еще не сделал этого шага.

Проблемы Meta с конфиденциальностью данных

Ранее в этом году Meta сообщала, что серьезно рассматривает отказ от платной политической рекламы.

А на прошлой неделе корпорация заявила, что намерена начать запрашивать согласие своих пользователей из ЕС прежде чем разрешить компаниям нацеливать на них рекламу, опираясь на то, что они просматривают в Facebook и Instagram. Этот прогресс может занять несколько месяцев.

Изменение связано с приказом уполномоченного по защите данных Ирландии, главного регулятора Meta в ЕС, который потребовал от компании пересмотреть правовую основу таргетинга рекламы.

Для норвежского регулятора этот шаг оказался недостаточным. Meta вынудили немедленно прекратить обработку персональных данных пользователей из Норвегии, пока этот механизм согласия не заработает.

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