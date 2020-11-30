Пресс-секретарем Байдена будет Джен Псаки, которая с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем экс-президента Барака Обамы.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что его команда по коммуникациям будет состоять исключительно из женщин.

Об этом говорится в заявлении демократов.

«Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», - заявил Байден.

Директором по коммуникациям Белого дома станет Кейт Бедингфилд, бывший политический аналитик NBC и MSNBC Карин Жан-Пьер станет главным заместителем пресс-секретаря, а Пили Тобар будет работать заместителем директора по коммуникациям Белого дома.

Старший советник предвыборного штаба Байдена Эшли Этьен будет назначена на должность директора по коммуникациям Камаллы Харрис, а Симона Сандерс займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря вице-президента.

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Директором по коммуникациям будущей первой леди станет Элизабет Александер, которая ранее консультировала штаб Байдена.

А пресс-секретарем Байдена будет Джен Псаки, которая с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем экс-президента Барака Обамы, а затем была представителем Госдепа.

«Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации Обамы-Байдена, когда он помогал вести экономическое восстановление, восстанавливал наши отношения с партнерами (оказывается, хорошая практика) и привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала», - прокомментировала назначение Псаки.

Выборы в США 2020: что известно

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

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Автор: Денис Прядко