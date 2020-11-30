Избранный президент США Джо Байден заявил, что его команда по коммуникациям будет состоять исключительно из женщин.
Об этом говорится в заявлении демократов.
«Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», - заявил Байден.
Директором по коммуникациям Белого дома станет Кейт Бедингфилд, бывший политический аналитик NBC и MSNBC Карин Жан-Пьер станет главным заместителем пресс-секретаря, а Пили Тобар будет работать заместителем директора по коммуникациям Белого дома.
Старший советник предвыборного штаба Байдена Эшли Этьен будет назначена на должность директора по коммуникациям Камаллы Харрис, а Симона Сандерс займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря вице-президента.
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Директором по коммуникациям будущей первой леди станет Элизабет Александер, которая ранее консультировала штаб Байдена.
А пресс-секретарем Байдена будет Джен Псаки, которая с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем экс-президента Барака Обамы, а затем была представителем Госдепа.
«Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации Обамы-Байдена, когда он помогал вести экономическое восстановление, восстанавливал наши отношения с партнерами (оказывается, хорошая практика) и привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала», - прокомментировала назначение Псаки.
Выборы в США 2020: что известно
- Выборы президента США состоялись 3 ноября.
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
- 14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.
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