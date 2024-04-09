Дуйсембин заявил, что если Россия нападет на Казахстан, то он обязательно поедет, как инструктор, чтобы дать им отпор.

Доброволец из Казахстана Жасулан Дуйсембин с позывным Джаз, который защищает Украину, считает, что когда россияне поймут, что им в Украине ничего не светит, могут напасть на Казахстан.

"Учитывая даже ситуацию под Авдеевкой, где они взяли максимум 5 км за полгода. Это ведь не победа, если смотреть на их потери. Никто не гарантирует, что завтра россияне не нападут на Казахстан, чтобы скормить их тупорылым людям фальшивую победу. Они могут быстро сделать Казахстан противником: биолаборатории и неонацисты", - сказал он в интервью online.ua.

Джаз утверждает, что россияне учатся на ошибках.

Видео дня

"Поэтому на этот раз вряд ли будут делать такие заявления, как раньше: "Киев за три дня". Путин все ясно рассчитает и захотят зайти тихо, чтобы потом показать результаты. Путину не нужны новые территории. В Казахстан он зайдет только для ресурсов, чтобы восстановить потери. Он имеет одно из самых больших государств на планете. Новые территории — больше о том, чтобы задержаться у власти и вписать свое имя в историю. Путин вкладывает миллиарды в месяц в свою воюющую в Украине армию. Эти средства могут окупиться, если завладеть чьими-либо ресурсами", - сказал военный.

Дуйсембин заявил, что если Россия нападет на Казахстан, то он обязательно поедет, как инструктор, чтобы дать им отпор.

"Я видел видео, где бабушка в России забирает просроченные продукты возле магазина, и ее спрашивают: "Как вы относитесь к Путину?". Она отвечает: "Нормально. Это наш лидер, он молодец, поднял Россию". Им можно что угодно скармливать. Если они пройдутся Казахстаном, не дай Бог, оккупируют его, то россиянам этого будет достаточно. Они забудут, сколько их людей уже погибло на Донбассе. Однако не менее важный игрок на мировой арене - президент Турции Эрдоган. Надеюсь, он не даст оскорбить Казахстан", - добавил защитник.

Угроза для Казахстана со стороны РФ

Ранее Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал аудиосообщение депутата Гурулева, отправленное его коллегам из комитета Госдумы РФ по обороне. В сообщении мужчина голосом, похожим на голос вражеского политика, говорил, что "казахи, наглядевшись на Украину, сильно бзд*т, что они следующие". Потом якобы депутат добавил, что "они будут следующими".

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