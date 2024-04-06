Вражеский политик намекнул, что грозное аудио, которое "слили" в сеть, - творение нейросети.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, у которого есть звание генерал-лейтенант, утверждает, что не говорил об угрозе нападения России на Казахстан.

Аудио, которое "слили" в сеть, с якобы его грозными заявлениями в сторону казахов, вражеский политик назвал фейком. Якобы фейковую запись Гурулев прокомментировал в своем Telegram-канале.

"…Сегодня (6 апреля, - Ред.) явная попытка на вражеских… помойных Telegram-каналах раскачать ситуацию от моего имени с нашими друзьями из республики Казахстан… Это фейк. Это хамство, конечно. Я понимаю, что нейросети подделывают все что угодно, поэтому я вас призывают быть бдительными. Нас ни с кем не поссорят…", - утверждает депутат.

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Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал аудиосообщение якобы депутата Гурулева, отправленное его коллегам из комитета Госдумы РФ по обороне. В сообщении мужчина голосом, похожим на голос вражеского политика, говорил, что "казахи, наглядевшись на Украину, сильно бзд*т, что они следующие". Потом якобы депутат добавил, что "они будут следующими".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Россия может расшить свою агрессию. Глава государства предупредил, что российские оккупанты могут прийти в Европу. Зеленский подчеркнул, что ракеты РФ могут полететь в любое государство "уже завтра".

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