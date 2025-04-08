Около 10 северокорейских военных пересекли демаркационную линию в восточной части демилитаризованной зоны.

Южная Корея открыла предупредительный огонь после того, как северокорейские военные пересекли линию разграничения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Объединенного комитета начальников штабов.

"Наши военные сделали предупредительные устные сообщения и выстрелы после того, как около 10 северокорейских солдат пересекли военную демаркационную линию в восточной части демилитаризованной зоны около 17:00 по местному времени", - цитирует агентство сообщение Объединенного комитета.

В комитете добавили, что южнокорейские военные "внимательно следят за деятельностью северокорейских военных и принимают необходимые меры в соответствии с оперативными процедурами".

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Отмечается, что перед этим военные Южной Кореи заявляли, что около 1500 северокорейцев работают на установкой колючей проволоки в демилитаризованной зоне в связи с военными учениями, которые проводит КНДР.

Агрессивные действия КНДР: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, КНДР построила макет Сеула и тренирует войска вести уличные бои. Депутат Национальной ассамблеи Южной Кореи Ю Йонг Вен недавно посетил Украину и встретился с двумя военнопленными КНДР. Он узнал от них, что эта тренировочная база расположена в уезде Коксан, провинция Северный Хванхэ, всего в 65 км от демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи.

Также недавно стало известно, что КНДР построила собственный самолетдальнего радиолокационного слежения. Спутниковый снимок подтвердил, что работы над самолетом активно вели в международном аэропорту Пхеньяна в течение последних месяцев. Все это время он находился в изолированном комплексе рядом с ангаром для технического обслуживания.

В марте КНДР запустила баллистические ракеты после старта ежегодных военных учений Южной Кореи и США. Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пятый по счету в 2025 году запуск состоялся в провинции КНДР Хванхэ-Намдо. Речь идет о ракетах ближнего радиуса действия.

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