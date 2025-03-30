В Южной Корее считают это подготовкой к новой попытке вторжения на юг.

Северокорейская армия тренируется на базе, построенной по образцу Сеула и других крупных южнокорейских городов. Как пишет lrt, такие показания дали северокорейские солдаты, попавшие в украинский плен.

Депутат Национальной ассамблеи Южной Кореи Ю Йонг Вен, который недавно посетил Украину и встретился с двумя военнопленными, в частности узнал от них, что эта тренировочная база расположена в уезде Коксан, провинция Северный Хванхэ, всего в 65 км от демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи.

"Это полигон Министерства обороны. Тренировочный полигон имеет географические формы и здания, которые напоминают сеульский [центральный район] Чонно-гу, [города] Пусан, Тэгу, Чонджу и остров Чеджу... Он расположен в Коксане", - рассказал военнопленный по имени Ри.

Видео дня

Журналисты Radio Free Asia просмотрели спутниковые снимки района Коксан в Северной провинции Хванхэ, ища доказательства в поддержку истории Ри. По словам аналитика частных спутниковых изображений Джейкоба Богла, увиденное ими действительно очень напоминает то, о чем говорил Ри.

Согласно спутниковым снимкам, вся база имеет длину примерно 3,5 км и ширину 1,5 км, а бутафорские здания раскинулись на площади примерно 40 га.

"Весь базовый комплекс разделен на четыре секции военных операций в городской местности. Большинство из них простые, может быть около пяти двухэтажных домов, а все остальные - одноэтажные", - сказал аналитик.

По словам Богла, около половины этих зданий, вероятно, недостроенные, без крыши, и большинство из них, вероятно, не настоящие здания, а модели для учебных целей.

Дальнейший анализ спутниковых снимков показал, что макет Сеула начали строить относительно недавно - в 2020 году, а до того это был обычный военный полигон. Известно, что в сентябре 2024 года диктатор страны Ким Чен Ын посетил тренировочную базу Коксан и, по данным государственных СМИ, дал инструктаж солдатам на полигоне.

Представитель министерства обороны Южной Кореи отказался подробно комментировать эту информацию, но отметил, что она является "еще одним доказательством того, что Северная Корея не отказалась от своих амбиций по вторжению на Юг".

Пленные северокорейцы: что надо знать

Как писал УНИАН, осенью 2024 года стало известно об участии северокорейских солдат в боевых действиях на стороне российских войск в Курской области. В декабре Россия начала привлекать северокорейских военнослужащих не только для обороны, но и для штурмов позиций ВСУ в этом регионе.

В начале января стало известно, что украинским защитникам на Курском направлении удалось взять в плен двух раненых северокорейских солдат.

Президент Владимир Зеленский публично предложил северокорейскому диктатору забрать своих бойцов, если он договорится об их обмене на украинских солдат в российском плену. Однако до сих пор ответа на предложение не было, или по крайней мере об этом не сообщалось в целом.

Вас также могут заинтересовать новости: