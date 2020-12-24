Поиски начали после публикации монографии, рассказывающей о кладе, найденном в Слушкове еще до Второй мировой войны.

На кукурузном поле в Слушкуве близ польского города Калиша нашли клад из 6,5 тысячи серебряных монет в льняных мешочках, серебряных слитков, фрагментов свинца и колец.

Читайте такжеРоссийская семья нашла клад и побоялась оставить его себеОб этом пишет Archeologia.com.pl.

По словам доктора Адама Кенджерского из Института археологии и этнологии Польской академии наук, это одно из самых интригующих сокровищ в Польше. Он отметил, что клад относится к рубежу XI и XII веков.

Поиски начали после публикации монографии, рассказывающей о кладе, найденном в Слушкове еще до Второй мировой войны. Находка состояла из 13 061 предмета, среди которых монеты и серебряные украшения.

В ноябре археологи отправились в Слушкув, чтобы сфотографировать место предыдущих находок, но местный священник указал на место, где должен был быть спрятан клад.

Через два дня исследователи нашли наполненный динариями горшок. Среди монет они обнаружили два золотых обручальных кольца.

«Кольца, вероятно, сделаны из драгоценных камней. Они дополнительно украшены золотыми гранулами. Большее кольцо коническое и многоугольное, а меньшее - в форме стержня с пробитыми отверстиями», - рассказал археолог Дариуш Вычулковский.

На одном из колец есть надпись кириллицей, которая гласит: «Господи, помоги своей рабе Марии». Предполагается, что найденные сокровища могут быть частью приданого Марии.

«Мы знаем, что в то время женой Болеслава Кривоустого была русинская принцесса по имени Збыслава. Согласно литературе, у нее должна была быть сестра Мария, которая была замужем за Петром Влостовичем. Принято считать, что Мария была дочерью Святополка Изяславовича князя Киевского», — сказал профессор Юсупович.

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Автор: УНИАН