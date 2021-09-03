Каналы обязаны избегать продвижения "пошлых интернет-знаменитостей", а также преклонения перед богатством и славой.

Китайские власти запретили местным телеканалам показывать мужчин с женственной внешностью.

Телекомпании теперь должны будут положить конец показам мужчин-неженок. Каналы обязаны избегать продвижения "пошлых интернет-знаменитостей", а также преклонения перед богатством и славой. Вместо этого будет поощряться изображение "замечательной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма".

Власти страны считают, что вид китайских поп-звезд, который они переняли у южнокорейских и японских исполнителей и актеров, не может побудить китайскую молодежь быть более мужественной.

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Также в Китае недавно запретили гражданам моложе 18 лет играть в онлайн-игры более трех часов в неделю с полным запретом игр в будни. По мнению властей, это тоже способствует нездоровой увлеченности знаменитостями.

Более того, в стране усилили контроль над самими знаменитостями. Телеканалы не могут показывать звезд, которые "нарушают общественный порядок", передает ТСН со ссылкой на Associated Press.

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Автор: Ирина Погорелая