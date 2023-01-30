Американские производители признали, что не способны контролировать поставки подсанкционных товаров в Китай.

Китайский институт, который ведет исследования в области ядерного оружия, годами закупал американские компьютерные чипы, несмотря на санкции. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Китайская академия инженерной физики, которая участвует в разработке ядерного оружия и находится под санкциями с 1997 года, покупала полупроводниковые чипы компаний Intel и Nvidia, начиная, как минимум, с 2020 года.

Чипы покупались у посредников в самом же Китае. Речь идет о чипах размером от 7 до 14 нанометров, которые Китай не может производить массово своими силами. Однако эти чипы широко доступны на потребительском рынке и свободно продаются на китайских торговых площадках.

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"Такие закупки бросают вызов давним ограничениям, введенным США, которые направлены на предотвращение использования любых американских продуктов для исследований в области атомного оружия иностранными державами", – отмечает издание.

В компании Nvidia журналистам заявили, что в данном случае речь идет о графических чипах общего назначения, которые используются в потребительских товарах, например, персональных компьютерах. Производитель отмечает, что по всему миру проданы миллионы компьютеров, и контролировать, кто является их конечным покупателем, невозможно.

"Полученные данные подчеркивают проблему, стоящую перед администрацией Байдена, которая стремится более агрессивно противостоять использованию американских технологий вооруженными силами Китая", – констатируют авторы материала.

Как Китай и Россия обходят западные санкции

На этой неделе нидерландские журналисты опубликовали большое расследование, которое показывает, как Россия закупает микрочипы у производителей из Нидерландов, несмотря на санкции. Благодаря Китаю, РФ может и дальше свободно покупать миллионы чипов, которые затем используются в производстве оружия.

Другое журналистское расследование показало, что Россия по-прежнему умудряется продавать свою нефть в Европу, несмотря на введенное нефтяное эмбарго. Лазейка заключается в том, что санкции формально не запрещают вывозить из России нефть, добытую в другой стране, но идущую транзитом через РФ.

Недавно также стало известно, что энергетическая госкомпания "Росатом", которая пока не находится под санкциями, причастна к поставкам западных компонентов и технологий для российской военной промышленности

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