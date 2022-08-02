Напряжение между Китаем, США и Тайванем достигло предела из-за визита Пелоси.

Военные самолеты Китая пролетели близко к срединной линии, разделяющей Тайваньский пролив. В это время в небе над Тайванем для предотвращения угрозы находились истребители. Обычно, ни одна из сторон не пересекает срединную линию. Хотя самолеты вернулись назад, китайские корабли все еще остаются в опасной близости.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Во всех военных частях армии Китая ввели наивысший уровень боевой готовности. По словам местных жителей, в регионе, которые находится напротив Тайваня было замечено стягивание бронетехники. В то же время, небо Китая остается открытым для полетов обычных самолетов, а у берегов - много грузовых кораблей.

Напряжение между странами возникло на фоне прибытия на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В связи с ее визитом в МИД Китая уже заявили, что "США заплатят цену".

"Визит Пелоси на Тайвань станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, и приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям. Китайская сторона в очередной раз предупреждает американскую сторону, что КНР находится в состоянии повышенной готовности, армия Китая никоим образом не останется безучастным наблюдателем и обязательно примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул представители МИД КНР Чжао Лицзянь.

По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar, самолет, на борту которого может быть Пелоси, уже повернул в сторону Тайваня. Позднее сайт атаковали хакеры, и сервис перестал работать. Ожидается, что Пелоси прибудет на Тайвань в 16:20 по киевскому времени.

Японские СМИ сообщают, что с американской базы на территории Японии вылетели восемь истребителей и пять самолетов-заправщиков. Вероятно, они будут сопровождать самолет.

Как позднее отметили в Reuters, борт, на котором она находится был зафиксирован возле Филиппин. Однако самолет все еще не отправил запрос на совершение посадки.

Напомним, ранее сообщалось, что Тайвань усилил боевую готовность армии на время ожидаемого визита Пелоси.

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