Китайские компании снабжают беларуского оборонного подрядчика, связанного с РФ, - СМИ

Беларуская оппозиционная группа BelPol получила из многочисленных отраслевых источников контракты, записи о платежах и другую информацию о сделках между компаниями в Беларуси и Китае.

Китайские компании экспортировали высокоточные детали, используемые в российском оружии, беларускому оборонному подрядчику даже после того, как он попал под санкции, свидетельствуют документы, полученные Nikkei Asia.

Китай настаивает, что не оказывает вооруженной поддержки российским военным действиям в Украине, но документы указывают на то, что китайские компании могут сознательно способствовать поставкам оружия в Россию.

Беларуская оппозиционная группа BelPol получила из многочисленных отраслевых источников контракты, записи о платежах и другую информацию о сделках между компаниями в Беларуси и Китае.

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Согласно этим записям, 1 декабря шэньчжэньская компания Green Cycle Energy получила заказ от белорусского оборонного холдинга "БелОМО" на 3 000 компонентов для лазерного модуля LAD-21T. Этот передовой модуль используется для наведения бомб и ракет с лазерным наведением.

Оплата была произведена в юанях. В платеже участвовал шанхайский филиал российского государственного банка ВТБ.

Министерство финансов США ввело санкции против "БелОМО" 5 декабря прошлого года за предоставление вооружений российским военным. Однако 16 февраля Green Cycle Energy и "БелОМО" подписали контракт на покупку этих компонентов на сумму еще 5,56 млн юаней (764 000 долларов по текущему курсу).

Morotack (Tianjin) Technology, еще один китайский производитель комплектующих, подписал 1 февраля контракт на поставку 200 единиц комплектующих под названием "фланцы" для группы "Диапроектор" холдинга "БелОМО" на сумму 114 000 юаней. В сделке участвовали беларуские и китайские банки.

Эти компоненты считаются критически важными для новейших систем наведения. В письме от 2 мая "БелОМО" также потребовало от Morotack ежемесячно отправлять по 100 единиц соответствующих компонентов.

В документах, полученные BelPol, есть намеки на тесное сотрудничество между российскими и белорусскими оборонными подрядчиками.

2 февраля петербургская компания "Точные лазерные системы" поставила "Диапроектору" компоненты, связанные с лазерами. Эти компоненты содержали лазерные диоды, произведенные китайским производителем Haucore из Цзинаня.

Партия состояла из 78 единиц и была оценена в 499 200 долларов. PLS осуществила аналогичные поставки в адрес "Диапроектора" 20 февраля и 20 марта.

Тем временем "Диапроектор" продает комплектующие белорусскому оборонному предприятию "Пеленг", которое поставляет российским военным прицелы для наводчиков танков "Сосна-У" и находится под санкциями США и Великобритании.

В заказе на поставку, отправленном PLS в феврале 2023 года, "Диапроектор" указал, что его компоненты будут поставляться "Пеленгу" "для производства "Сосны-У" в рамках государственного оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации".

Война в Украине - роль Китая

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть новое подтверждение, что Китай не будет поставлять оружие России. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

В частности, Зеленский напомнил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который в эти дни находится с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой и доложил о результатах встречи.

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