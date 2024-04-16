Разговор с высокопоставленным иранским дипломатом последовал за беспрецедентной атакой.

Главный дипломат Китая сообщил Ирану, что страны могут работать вместе в ряде областей в будущем, давая понять, что их связи остаются прочными после беспрецедентного нападения Тегерана на Израиль.

"Китай готов неуклонно продвигать практическое сотрудничество с Ираном в различных областях и способствовать дальнейшему развитию китайско-иранских отношений", - заявил министр иностранных дел Ван И иранскому коллеге Хосейну Амирабдоллахаяну в телефонном разговоре, пишет Bloomberg.

Ван также сказал, что Китай принял к сведению позицию Ирана о том, что его военные действия были "ограниченными" и что страна "осуществляет свое право на самооборону", согласно заявлению Министерства иностранных дел в Пекине. Китай также считал, что Иран сможет справиться с ситуацией, чтобы "избежать дальнейшей турбулентности", сказал он.

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Ван не уточнил, какое сотрудничество Китай готов развивать с Ираном, но Пекин уже давал аналогичные обещания в прошлом. В прошлом году китайский лидер Си Цзиньпин пообещал углублять связи после встречи с президентом Ирана Эбрагимом Раиси в Пекине. Всего несколькими неделями ранее США заявили, что будут усиливать давление на Китай, чтобы тот прекратил покупать иранскую нефть.

Китай является основным покупателем иранской нефти, хотя в январе Тегеран приостановил поставки, требуя повышения цен. Пекин также является ключевой переговорной силой в зашедших в тупик переговорах по возобновлению ядерной сделки 2015 года.

Атака Ирана на Израиль - детали

Комментарии Вана предлагают Ирану определенную дипломатическую поддержку после того, как его ракетная атака и атака беспилотников на Израиль вызвали опасения по поводу более широкого конфликта. Тегеран заявил, что этот шаг стал ответом на нападение на комплекс его посольства в Сирии, в результате которого погибли высшие иранские военные офицеры. Это был первый раз, когда Иран нанес удар по Израилю с его территории.

В понедельник Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла закон, направленный на противодействие покупке Китаем иранской сырой нефти, в рамках пакета законопроектов, вынесенных на рассмотрение в ответ на действия Ирана.

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