По словам эксперта Юрия Пойты, США и Китай пока не заинтересованы в переходе кризиса в реальный военный конфликт.

Китай не готов к установлению контроля над Тайванем военным путем.

Об этом сказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта в эфире телемарафона.

"Я думаю, что вероятность (прямого столкновения - УНИАН) увеличивается. Потому что мы наблюдаем риторику высшего руководства Китая о том, что Китай не будет сидеть сложа руки и будет даже готов применить силу и освободительную армию для защиты своих интересов", - сказал он.

Пойта считает, что Китай не готов к установлению контроля над Тайванем военным путем. По мнению эксперта, Китаю нужно не менее пяти лет для подготовки к этому.

"Я не думаю, что сейчас есть необратимый тренд на обострение ситуации. Потому что обе стороны – и США, и Китай – пока не заинтересованы в переходе этого кризиса в реальный военный конфликт", - отметил он.

Пойта допускает, что в случае начала прямого военного конфликта Китай может обратиться за помощью к России. Это, в свою очередь, даст возможность последней также просить военную помощь у Китая.

Как сообщал УНИАН, 23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае нападения Китая.

Неделю спустя десятки китайских самолетов вошли в зону действия ПВО Тайваня, однако обошлось без вооруженного столкновения.

10 июня в Сингапуре встретились министры обороны США и Китая, Ллойд Остин и Вэй Фенхе. После переговоров в Минобороны КНР заявили, что Пекин готов вступить в войну, если будут предприняты попытки сделать Тайвань независимым. При этом беседу между министрами в Китае охарактеризовали, как "откровенную", "позитивную и конструктивную".

В середине июня китайский лидер Си Цзиньпин подписал указ, позволяющий "невоенное" использование Вооруженных сил. Это вызвало опасения относительно потенциального вторжения КНР в Тайвань под видом "спецоперации" без объявления войны.

Вас также могут заинтересовать новости: