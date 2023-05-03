Игорь Жовква отметил, что у Запада есть стратегия завершения войны в Украине.

Президент Российской Федерации Владимир Путин может послушать лидера Китая Си Цзиньпина. Именно с ним президент Украины Владимир Зеленский обсудил ядерный вопрос.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква отметил, что у Запада есть своя стратегия в войне в Украине.

"Это всесторонняя помощь Украине в нескольких компонентах. Это прежде всего оружие, оружие и еще раз оружие. Каждое западное государство знает, имеет четкий перечень того, в чем нуждается Украина от этой страны, не больше и не меньше. Второй компонент – это финансовая поддержка Украины. И здесь мы получаем поддержку от наших американских партнеров и других стран, ЕС, знаете о благоприятных отношениях с МВФ", - рассказал Жовква с интервью ТСН.

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При этом он указал, что третий компонент - ядерный

"Если вы говорите о ядерном компоненте, президент неоднократно говорил, почему официальные государства ядерного клуба не должны разрешать одной ядерной стране – не единой, а одной – диктовать условия другим странам. Об этом, кстати, президент Украины говорил и в своем телефонном разговоре с Си Цзиньпином. Он говорил, если вы высказываете мнение о необходимости обеспечения ядерной безопасности всего мира, нужно, чтобы Китай сказал свое веское слово и не позволял России шантажировать весь мир применением ядерного оружия. Опять же это первый пункт "формулы мира" президента Зеленского - обеспечение ядерной и радиационной безопасности. ядерной, когда речь идет о ядерном оружии; и о так называемом мирном атоме, когда речь идет о недопустимости блокировки работы любой АЭС", - подытожил заместитель главы ОПУ.

Позиция Китая по войне в Украине - что известно

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с 24 февраля 2022 года провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. При этом Пекин согласился отправить спецпредставителей в Украину и другие страны для политического урегулирования "кризиса в Украине".

В свою очередь в России похвалили Китай, заявив, что высоко ценят его дипломатические усилия. А в США позитивно отреагировали на телефонный разговор Зеленского и Си.

1 мая делегация Китая в ООН впервые проголосовала за резолюцию Генассамблеи, в которой Россию называют агрессором в войне против Украины.

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