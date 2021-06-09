Особое внимание журналисты уделили часам северокорейского вождя, отметив, что их ремешок был застегнут на несколько делений туже, чем ранее.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын внезапно появился на публике после своего месячного отсутствия.

Журналисты издания NK News подметили, что диктатор сильно похудел, а этом может свидетельствовать о его болезни.

Особое внимание авторы издания уделили часам северокорейского вождя, отметив, что их ремешок был застегнут на несколько делений туже, чем ранее.

По мнению экспертов, за внезапной потерей веса может стоять переход северокорейского лидера на более здоровый образ жизни. С момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын набирал по 6-7 килограмм каждый год, а в 2020 году весил уже 140 килограмм.

При этом резкое похудение может быть вызвано и проблемами со здоровьем, слухи о которых распространяются с прошлого года, говорится в статье.

Пропажи Ким Чен Ына

31 мая журналисты подметили, что Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 24 дня, что является для него рекордным периодом отсутствия в 2021 году.

Ранее представитель южнокорейского министерства объединения отметил, что Ким Чен Ын стал реже появляться на публике. По его словам, это может быть связано с пандемией коронавируса.

Весной прошлого года Ким Чен Ын пропал из поля зрения на 20 дней. Тогда на фоне пандемии COVID-19 его отсутствие породило множество версий и слухов о его тяжелой болезни и даже смерти.

Однако в начале мая он все же появился ну публике, посетив открытие завода по производству удобрений.

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Автор: Денис Прядко