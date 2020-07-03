Ким Чен Ын объяснил отсутствие данных о коронавирусе в КНДР

Северная Корея вновь открыла школы и сохранила запрет на публичные собрания.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что партия остановила проникновение коронавируса внутрь страны.

Об этом сообщает Reuters.

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«Мы полностью предотвратили проникновение опасного вируса и поддерживали стабильную противоэпидемическая ситуацию, несмотря на всемирный кризис системы здравоохранения, что является блестящим успехом», – сказал он на заседании Политбюро в четверг.

Он призвал граждан не терять «максимальную бдительность».

Северная Корея вновь открыла школы и сохранила запрет на публичные собрания, обязав людей носить защитные маски в общественных местах, пояснили в ВОЗ. При этом данные о течении инфекции в КНДР отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий экономические санкции для банков, которые сотрудничают с чиновниками Китая и самих чиновников, причастных к голосованию за закон о национальной безопасности Гонконга. Он ограничивает автономию региона.

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