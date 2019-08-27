Washington Post: K-Pop подталкивает молодежь бежать из КНДР на юг

Все больше перебежчиков признаются, что музыка и кино Южной Кореи открыли им глаза на ложь режима в Пхеньяне.

В детстве Раю Хе-Джин была вынуждена петь патриотические песни о славе железной воли, смелости и доброты Ким Чен Ира, который был лидером Северной Кореи в то время. А потом она услышала американскую и южнокорейскую поп-музыку.

«Когда слушаешь северокорейскую музыку, не возникает никаких эмоций. Но в случае американской или южнокорейской музыки буквально мурашки пробегают по телу. Слова такие свежие, такие трогательные. Когда дети слушают эту музыку, эмоции на их лицах меняются», - сказала Раю журналистам Washington Post.

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Западная музыка когда-то помогла пробить дыру в Железном занавесе. Молодежь СССР слушала запрещенные записи Beatles. А в 1987 году молодые жители Восточного Берлина собирались возле стены, чтобы услышать эмоциональное исполнение песни «Heroes» Дэвида Боуи, которая звучала с западной стороны.

Теперь появились доказательства, что южнокорейский K-pop играет похожую роль в тонком подрыве пропаганды северокорейского режима. Поскольку все большее количество беглецов говорят, что музыка была одним из факторов, который заставил их избавиться от иллюзий относительно режима. Об этом рассказал президент южнокорейской организации Unification Media Group (UMG) Ли Кван-Бек.

Тенденции способствует все большее распространение мобильных телефонов в КНДР, а также бурная приграничная торговля с Китаем. Из-за этого Пхеньян снова начал закручивать гайки. А в 2018 году Ким Чен Ын пригрозил «разбить буржуазную реакционную культуру».

Опрос UMG среди 200 человек, которые недавно сбежали из КНДР, показал, что более 90% из них смотрели иностранные фильмы, телешоу, а также слушали музыку. Три четверти знали кого-то, кого за это наказали. И более 70% ответили, что с приходом к власти Ким Чен Ына в 2011 году стало труднее получить доступ к иностранным культурным продуктам.

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Раю одна из многих беглецов, которые говорят, что K-Pop и западная поп-музыка открыла им глаза. Благодаря музыке они поняли, что Северная Корея – не рай, которым она должна была бы стать. И что лучшие возможности лежат за рубежом.

В своей комнате в Пхеньяне Раю иногда целыми ночами смотрела один и тот же видеоклип под страхом попасть в руки полиции.

«Нас всегда учили, что американцы – злые, словно волки, а южные корейцы – их марионетки», - рассказывает девушка.

«Но когда слушаешь их искусство, то невольно знакомишься с ними», - добавила она.

Она помнит Селин Дион, британского скрипача «с сумасшедшей прической» Найджела Кеннеди, ирландскую группу Westlife, а также K-pop группы RVXQ, Girl's Generation и T-Ara.

Родившись в семье музыкантов, Раю в пхеньянской школе училась играть на каягиме – традиционном корейском струнном инструменте. В 2015 году, когда ей исполнилось 23 года, она сбежала в Южную Корею. Бывшие перебежчики на Юг давно поняли силу иностранных новостей и культуры в борьбе против пропаганды режима.

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Проекты, такие как Flash Drives for Freedom, занимаются контрабандой USB-флешек с голливудскими фильмами, американскими телешоу, а также южнокорейскими драмами и музыкальными клипами. «Голос Америки», «Радио Свободная Азия», BBC World и станции на корейском языке, которые организовали беглецы, транслируют на территорию КНДР в основном новости, но также музыку.

Риски для северокорейских зрителей высоки. Ведь на них охотится специальный отряд полиции и спецслужб под названием «Группа 109». Даже детям грозит от шести месяцев до года в лагере идеологической подготовки и перевоспитания. Разве что их родители заплатят взятку, чтобы их отпустили. Взрослых же за иностранные фильмы и музыку могут отправить на всю жизнь в трудовой лагерь или даже казнить.

Северных корейцев увлекают не только мелодии и лирика, но и поведение исполнителей.

«Среди вещей, которые я хотела сделать – это покрасить волосы, носить мини-юбки и джинсы», - говорит 22-летняя Канг На-Ра.

«Однажды я надела джинсы на рынок. Мне приказали их снять и сожгли на моих глазах», - вспоминает девушка.

Канг, которая была певицей в школе искусств в городе Чхонджин, сбежала из КНДР в 2014 году.

«Я смогла свободно самовыражаться», - сказала она.

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Певица после побега в Южную Корею попробовала свои силы в K-Pop. Но, по ее словам, техника выполнения очень отличалась. Впрочем, она смогла построить успешную актерскую карьеру. Она играет в основном северных корейцев в фильмах и драмах.

После побега Раю Хе-Джин узнала из документального фильма, что Ким Чен Ир, отец нынешнего диктатора КНДР, был поклонником фильмов и телешоу Южной Кореи.

«Я была настолько зла. Мы буквально плакали, когда пели о тяжелой жизни Ким Чен Ира. Я и представить не могла, что он смотрел южнокорейское телевидение», - говорит Раю.

Сейчас она учится в бизнес-школе и мечтает пробиться на K-Pop сцену или еще лучше – в Голливуд.

«Это невероятно, как далеко я зашла. Южнокорейская музыка действительно сыграла центральную роль, направляя меня в этом приключении», - пояснила девушка.