Агрессивность любого диктатора растет пропорционально тому уровню импотенции, который демонстрирует свободный мир, предупредил оппозиционер.

Западу, в первую очередь, надо признать, что есть проблема, и начать разрабатывать стратегию противостояния президенту России Владимиру Путину.

Если западные страны не будут реагировать на то, что глава РФ ведет войну для разрушения свободного мира, ситуация будет становиться все хуже и хуже, рассказал бывший чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью Deutsche Welle.

По его словам, агрессивность и наглость любого диктатора растет пропорционально уровню импотенции, который показывает свободный мир.

Собеседник отметил, что сейчас российский лидер продолжает воплощать в жизнь свою политику и очень уверенно себя чувствует.

"Что касается Запада, то для того, чтобы эффективно противостоять любой диктатуре, надо понять, что она представляет для тебя угрозу. Я верю в способность западных демократий перестраиваться, но для того, чтобы опять перестроиться, нужна стратегия… первым делом надо признать, что существует проблема и начать разрабатывать стратегию", – сказал экс-чемпион.

Читайте такжеРоссийский политик назвал настоящую "красную линию" Путина по УкраинеРанее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Владимир Путин опасается президента США Джо Байдена.

Напомним, весной 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части Донецкой и Луганской областей. На Донбассе РФ поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". На часть востока Украины также вторглись российские войска.

Власти РФ не признают, что решились на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Страны Запада отреагировали на агрессивные шаги России – наказали страну санкциями. Ограничительные меры против РФ не раз продляли и расширяли.

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Автор: Екатерина Присяжнюк