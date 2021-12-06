Оккупированный Крым будет возвращен Украине после краха нынешнего режима, возглавляемого Владимиром Путиным.
Такое мнение высказал российский оппозиционер, основатель "Форума свободной России" Гарри Каспаров в эфире телеканала "Украина 24".
Он назвал оккупацию украинского полуострова одним из преступлений путинского режима, которые "должны быть переиграны" новой властью в РФ.
"На мой взгляд, это принципиальное условие возвращения России в стан цивилизованных государств, уважающих право - как внутреннее, так и международное", - объяснил оппозиционер.
По его словам, такую точку зрения сейчас разделяют не все. При этом он констатировал, что новой власти придется решать комплекс связанных с Украиной вопросов.
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"Я не представляю, как вопрос Крыма может быть вынесен за скобки отношений России с цивилизованным миром. Есть вещи, которые нужно будет решать. Это и вопрос аннексии Крыма, и, безусловно, ликвидация очага бандитизма на Донбассе, и выдача Украине военных преступников, и, скорее всего, какие-то вопросы репараций. Этот комплекс вопросов займет долгое время. Но на мой взгляд, вопрос суверенитета Украины над Крымом должен быть решен незамедлительно", - сказал он.
Оккупация Крыма Россией
Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".