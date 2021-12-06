По мнению Каспарова, без возврата Крыма Россия не станет цивилизованным государством.

Оккупированный Крым будет возвращен Украине после краха нынешнего режима, возглавляемого Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, основатель "Форума свободной России" Гарри Каспаров в эфире телеканала "Украина 24".

Он назвал оккупацию украинского полуострова одним из преступлений путинского режима, которые "должны быть переиграны" новой властью в РФ.

"На мой взгляд, это принципиальное условие возвращения России в стан цивилизованных государств, уважающих право - как внутреннее, так и международное", - объяснил оппозиционер.

По его словам, такую точку зрения сейчас разделяют не все. При этом он констатировал, что новой власти придется решать комплекс связанных с Украиной вопросов.

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"Я не представляю, как вопрос Крыма может быть вынесен за скобки отношений России с цивилизованным миром. Есть вещи, которые нужно будет решать. Это и вопрос аннексии Крыма, и, безусловно, ликвидация очага бандитизма на Донбассе, и выдача Украине военных преступников, и, скорее всего, какие-то вопросы репараций. Этот комплекс вопросов займет долгое время. Но на мой взгляд, вопрос суверенитета Украины над Крымом должен быть решен незамедлительно", - сказал он.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

Автор: Юрий Годован