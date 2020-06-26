Полмиллиона британцев проигнорировали карантин и вышли на пляжи (фоторепортаж)

Люди нарушали обязательное условие нахождения на улице - два метра социальной дистанции.

В английском городе Борнмут около полумиллиона людей проигнорировали карантин и вышли на пляжи.

Об этом сообщает Reuters.

Из-за этого в городе возникли проблемы с дорожным движением, а на самих пляжах были зафиксированы многочисленные драки в состоянии алкогольного опьянения. Также люди оставили за собой около 33 тонн мусора.

"Мы потрясены тем, что мы видели в Борнмуте и Сэндбэнксе в последние двое суток. Безответственное поведение людей просто шокирует", – заявила лидер Совета Викки Слэйд.

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При этом, многие люди нарушали обязательное условие нахождения на улице – 2 метра социальной дистанции.

В связи с массовым нарушением карантина местная власть приняла решение усилить меры контроля на пляжах. Теперь отдыхающих будут встречать дополнительные полицейские патрули, уборщики, парковщики и инспекторы.

"Мы настоятельно рекомендуем общественности дважды подумать, прежде чем отправляться на пляжи. Очевидно, в системе здравоохранения все еще кризис и такое количество людей может создать дополнительную нагрузку на ресурсы экстренных служб", – сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 июня в мире зафиксировано 9 407 078 случаев коронавирусной инфекции – на 166 тысяч больше, чем сутками ранее.

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