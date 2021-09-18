Во время преодоления маршрута мужчина менял позы, сидел и даже лежал на канате.

Канатоходец Натан Полин преодолел 600 метров в воздухе от Эйфелевой башни до другого берега реки Сены.

В субботу, 18 сентября, 27-летний мужчина прогулялся по тросу, подвешенному на высоте 70 метров над землей, а в какой-то момент даже садился и лежал в воздухе, передает Reuters.

Paris: le funambule Nathan Paulin s'est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4 — BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021

"Во время выступления я действительно этого не чувствовал, я действительно не боялся высоты", - отметил мужчина.

По словам Полина, для его сегодняшнего подвига потребовались 4 года практики, не говоря уже о преодолении детского страха высоты.

Ранее известный канатоходец Ник Валенда успешно прошел полкилометра по канату над кратером вулкана с раскаленной лавой.

А в Париже для посетителей открыли упакованную Триумфальную арку. Ее обернули в 25 тысяч метров голубовато-серебристого полипропилена. Материал изготовлен из вторичного сырья и в дальнейшем может быть переработан.

Самый посещаемый памятник французской столицы на две недели превратится в собственную тень - по проекту уже умерших художников Кристо и Жанны-Клод.

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Автор: Катерина Комолова