Известный канатоходец прошел полкилометра по канату над кратером вулкана с раскаленной лавой (видео)

Экстремал назвал этот трюк самым сложным в своей карьере.

Известный канатоходец Ник Валенда успешно прошел над вулканом в Никарагуа. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеИзвержение вулкана в Индонезии привело к закрытию международного аэропорта (фото, видео) Экстремал назвал этот трюк самым сложным в своей карьере. Чтобы не отравиться вредными выбросами из кратера, канатоходец выполнял трюк в респираторе.

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