цей матеріал доступний українською

Известный канатоходец прошел полкилометра по канату над кратером вулкана с раскаленной лавой (видео)

10:30, 05 марта 2020
Мир
150 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеИзвержение вулкана в Индонезии привело к закрытию международного аэропорта (фото, видео)

Экстремал назвал этот трюк самым сложным в своей карьере. Чтобы не отравиться вредными выбросами из кратера, канатоходец выполнял трюк в респираторе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter