Известный канатоходец прошел полкилометра по канату над кратером вулкана с раскаленной лавой (видео)
10:30, 05 марта 2020Мир
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Экстремал назвал этот трюк самым сложным в своей карьере.
Известный канатоходец Ник Валенда успешно прошел над вулканом в Никарагуа.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Экстремал назвал этот трюк самым сложным в своей карьере. Чтобы не отравиться вредными выбросами из кратера, канатоходец выполнял трюк в респираторе.
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