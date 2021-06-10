Премьера эпической романтической картины "Эйфель" запланирована осенью 2021 года только в кинотеатрах.

Вышел официальный трейлер масштабного исторического фильма "Эйфель" от режиссера Мартина Бурбулона о создателе Эйфелевой башни Гюставе Эйфеле.

Как сообщает "Вольга Украина", премьера эпической романтической картины "Эйфель" запланирована осенью 2021 года только в кинотеатрах.

Гюстав Эйфель прославился на весь мир благодаря работе над проектом статуи Свободы в Нью-Йорке. Но самый громкий триумф ждал его впереди. Несмотря на давление французского правительства, у инженера и в планах не было создавать новый архитектурный шедевр у себя на родине. Однако встреча с роковой девушкой из прошлого вдохновляет его изменить Париж навсегда. Он построит мечту.

Роль Гюстафа Эйфеля досталась одному из главных французских актеров своего поколения - Ромену Дюрису, который одинаково комфортно чувствует себя в совершенно разных жанрах. Дюрис был главным действующим лицом трогательной ироничной трилогии Седрика Клапиша "Испанка", "Красотки", "Китайская головоломка", романтическим героем в фильмах с Одри Тоту или Ванессой Паради ("Пена дня" и "Сердцеед" соответственно), выделялся ярким талантом и аутентичностью в голливудском триллере Ридли Скотта "Все деньги мира".

Роль таинственной Адриенн, давней возлюбленной знаменитого инженера и архитектора, досталась британско-французской актрисе Эмме Маккей, которая проснулась знаменитой после премьеры шоу Netflix "Половое воспитание". Для актрисы, родившейся во Франции, эта картина станет дебютом во французском кино.

Композитором "Эйфеля" стал обладатель двух премий "Оскар" Александр Деспла ("Отель Гранд Будапешт", "Форма воды").

Масштабное полотно о Гюставе Эйфеле станет одним из самых масштабных французских фильмов за последние годы. Режиссер Мартин Бурбулон и кинокомпания Pathe потратили на разработку проекта несколько лет, но съемки фильма были прерваны мировой пандемией и смогли восстановиться только летом 2020 года.

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Автор: Марина Григоренко