Обе девушки спортсменки. Алина Кабаева - гимнастка, а Камила Валиева - фигуристка.

Слухи о личной жизни президента страны-агрессора Владимира Путина регулярно "всплывают" в СМИ. В этот раз поводом для обсуждения стала "неформальная" встреча "фюрера" с юной фигуристкой Камилой Валиевой.

УНИАН рассказывает, кто такая Камила Валиева, что о ней известно и почему ее называют "молодой версией Алиной Кабаевой".

После того как, Путин провел встречу с Валиевой, начали говорить, что она - его новая фаворитка. Поговаривают, что так начиналось общение главы РФ с предполагаемой любовницей и, возможно, женой Алиной Кабаевой.

Встреча Путина и Валиевой: подробности

26 апреля Камила праздновала 16-летие, в этот день проходила встреча олимпийских чемпионов Пекина-2022 в Кремле. Тогда Путин поздравил фигуристку с праздником, выпил с ней шампанского и вручил ей подарок - шелковый платок. Когда-то существовала традиция: мужчины дарили девушкам платки перед тем, как засватать их. Это знак?

Во время поздравления президент РФ заметно нервничал, переминался с ноги на ногу и улыбался. Это и стало поводом для обсуждений.

Валиева и Кабаева: чем похожи девушки

Обе девушки спортсменки. Алина Кабаева - гимнастка, а Камила Валиева - фигуристка. Похожи их истории и в том, что касается возраста юных дарований, - обе они познакомились в юном возрасте с Путиным. Первой было 18 лет, когда она встретилась с президентом РФ, второй - сейчас 16 лет. Отмечают и внешнее сходство предполагаемых избранниц главы России.

Кто такая Камила Валиева

Камила Валиева (род. 26 апреля 2006 года) – российская фигуристка (этническая татарка), выступающая в одиночном фигурном катании.

Чемпионка Европы (2022). Победительница этапов Гран-при - Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021. Победительница турнира серии "челленджер" Finlandia Trophy 2021.

Чемпионка России (2022) и серебряный призер чемпионата России (2021). Чемпионка мира среди юниоров 2019/20 года, победительница Финала Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019/20, победительница первенства России среди юниоров 2019/20.

Известна также благодаря выявленному в ее допинг-пробе во время Олимпиады 2022 года запрещенному препарату триметазидину.

Ранее Алина Кабаева появилась на публике с обручальным кольцом на пальце. В сети сразу решили, что она вышла замуж за Путина.

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