По мнению Барановского, отряды "кадыровцев" действительно играют большую роль в российской армии.

Бойцы ставленника РФ в Чечне Рамзана Кадырова принимают активное участие в захватнической войне против Украины – в качестве заградительных отрядов для российских оккупационных войск. Советник по коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России" Алексей Барановский спрогнозировал, как потенциальная смерть Кадырова скажется на событиях на фронте.

"Если говорить серьезно, то кадыровцы – это действительно заградительные отряды. С одной стороны, это страшный пережиток советской армии со Второй мировой войны. С другой стороны, для российской современной армии это достаточно важный фактор, потому что они действительно сдерживают фронт, моральное состояние войск, находящихся на передовых линиях российской обороны", – заявил он в эфире Radio NV.

По мнению Барановского, отряды "кадыровцев" действительно играют большую роль в российской армии. Если они вернутся обратно в Чечню, то это станет хорошей новостью для Украины, ведь будет проще продавить российскую оборону.

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"Мы видим, что ситуация нестабильна, а значит, в любой момент могут произойти какие-то изменения и в военном смысле этих кадыровских, чеченских подразделений. Может прийти приказ вернуться в Чечню, причем не только с украинского фронта, но и из Москвы, и из других регионов, также из Ростова, где у них базы есть. Все может развиваться в любой момент и по самому непредсказуемому сценарию", – считает Барановский.

В то же время представитель Легиона "Свобода России" предполагает, что "чеченцы вряд ли пойдут на Москву". Однако эта нестабильность будет на руку Украине и не очень выгодна Кремлю, поскольку негативно скажется на обороноспособности российских войск.

Что известно о состоянии Рамзана Кадырова

В последние дни в медиа распространяется информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии в больнице. Некоторые СМИ распространяли информацию о его смерти, однако в украинской разведке такие сообщения опровергли. В частности, Андрей Юсов в комментарии УНИАН заявил, что Кадыров все еще жив, но подтвердил, что тот в тяжелом состоянии.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что Кадырова могли отравить, причем несколько раз. Он советует не торопиться с выводами о его состоянии, поскольку человек может находиться в коме неделю, месяц или даже год.

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