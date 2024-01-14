Сообщается о трещинах в 900 и 100 метров.

Сегодня ночью в исландском городе Гриндавик произошла серия землетрясений, в результате которых началось извержение вулкана.

Около 05:00 по местному времени в городе пропало электричество, местные власти проводили эвакуацию населения, призывая людей быть осторожными из-за того, что на улицах много льда, сообщает исландский национальный вещатель RUV.

Через несколько часов в Гражданской обороне сообщили, что под Гриндавиком, вероятно, находится магма. По данным Исландского метеорологического управления, подземные толчки усилились под самим городом - это указывало на то, что взрыв может произойти внутри.

Уже около 10:00 началось извержение вулкана. Сообщалось, что его источники находятся над туннелем магмы в серии кратеров Сунднукс, довольно далеко от Гриндавика. Позже стало известно, что возле Гриндавика открылась новая трещина.

Лава достигла города. Три дома в Эфрахопе в Гриндавике сгорели или были залиты лавой, также повреждены трубопроводы электро- и теплоснабжения. Вечером президент Исландии Гудни Т. Йоханнессон обратиться к нации.

Что еще известно о вулкане:

Как сообщал УНИАН, в середине ноября в городе уже вводили чрезвычайное положение из-за угрозы извержения вулкана Фаградалсфьятль.

Тогда возле вулкана нашли 15-километровый подземный магматический тоннель, из города пришлось эвакуировать четыре тысячи человек.

Вас также могут заинтересовать новости: