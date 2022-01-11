Самолет врезался в гору вблизи Сеула.

Истребитель F-5E разбился в центре Южной Кореи. Пилоту не удалось спастись.

Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Читайте такжеИстребители НАТО в 2021 году сотни раз перехватывали российские самолетыВо вторник, 11 января, в пригороде Сеула произошла авиакатастрофа. Истребитель военно-воздушных сил Южной Кореи врезался в гору в 40 километрах от столицы страны и в 100 метрах до ближайшего населенного пункта.

"Предупредительная лампочка возгорания двигателя мигала с левого и правого бортов самолета после взлета на базе в Сувоне в 13:44 (6:44 утра по киевскому времени - УНИАН), самолет вскоре нырнул", – говорится в заявлении ВВС.

Капитан, пилот самолета пытался катапультироваться, но не смог спастись. Воздушные силы заявили, что сформируют оперативную группу для расследования обстоятельств аварии. Жертв среди гражданского населения нет.

За последние 21 год двенадцать F-5E потерпели крушение. В 2013 году такой же самолет врезался в гору в центре Южной Кореи во время летной подготовки.

Южная Корея использует такие истребители с 1970-х годов. Всего их на балансе было около 200, сейчас остается примерно 80 и от них планируют постепенно отказаться к 2030 году.

Вас также могут заинтересовать новости: