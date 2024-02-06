По состоянию на утро вторника по крайней мере 21 сенатор-республиканец объявил, что проголосует против законопроекта.

Двухпартийное соглашение, поддержанное президентом США Джо Байденом, относительно предоставления Украине многомиллиардной помощи наряду с более строгой иммиграционной политикой сталкивается с растущим сопротивлением со стороны республиканцев в Конгрессе, создавая серьезную угрозу его прогрессу на Капитолийском холме. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что законопроект, согласованный представителями Демократической и Республиканской партий в Сенате, может стать последним шансом для администрации Байдена получить новую военную поддержку для Украины в ее защите от вторжения России — наряду с другими целями национальной безопасности, включая помощь Израилю и Тайваню.

"Это также является редким компромиссом в усилиях по ограничению иммиграции через границу США с Мексикой, включая ограничение на убежище, что было призывом к объединению республиканцев и политической ответственностью для демократов на протяжении всего президентства Байдена", - говорится в материале.

СМИ напоминает, что двухпартийное соглашение было "разрушено" экс-президентом Дональдом Трампом — лидер президентской гонки от Республиканской партии снова попытался торпедировать последний прорыв в понедельник, всего за несколько дней до запланированного голосования за сделку в Сенате. В частности, Трамп написал в соцсети, что этот законопроект "является отличным подарком для демократов и желанием смерти для Республиканской партии".

"В течение нескольких часов после публикации ведущие республиканцы в Палате представителей, которые также должны одобрить законопроект, чтобы он стал законом, выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что "любое рассмотрение этого законопроекта в Сенате в его нынешнем виде является пустой тратой времени", - информирует СМИ.

Издание уточняет, что первым законодательным препятствием для законопроекта будет Сенат, голосование которого ожидается в среду, и для этого понадобится поддержка 60 из 100 сенаторов палаты.

"По крайней мере 12 из 49 сенаторов-республиканцев в целом должны поддержать законопроект, чтобы он мог продвинуться вперед, потому что ожидается, что некоторые демократы также проголосуют против, потому что считают меры на границе слишком драконовскими. Но критика со стороны некоторых законодателей-республиканцев была жестокой — и, кажется, обрекает его перспективы", - говорится в статье.

При этом издание сообщает, что по состоянию на утро вторника по крайней мере 21 сенатор-республиканец объявил, что проголосует против законопроекта, что означает, что он будет провален, и это "ознаменует собой последний удар по традиционным республиканским внешнеполитическим ястребам и политическим прагматикам, поддержавшим двухпартийный прорыв", включая Митча Макконнелла, лидера партии в Сенате. В понедельник тот призвал республиканцев поддержать пакет, который поможет США и их союзникам "восстановить превосходство" над "авторитарной осью, возникающей" в Москве, Пекине и Тегеране.

"Теперь его будущее как лидера может быть под угрозой", - считают авторы материала.

По их информации, демократы и Белый дом также не оставляют надежду, что соглашение может по крайней мере принять Сенат.

"Вопрос ... сейчас заключается в том, смогут ли сенаторы заглушить внешний шум, заглушить таких людей, как Дональд Трамп, которые хотят хаоса, и сделать правильные вещи для Америки", — заявил Чак Шумер, лидер большинства в Сенате от Демократической партии.

Помощь США Украине - последние новости

На днях Сенат США согласовал проект закона о помощи Украине. Согласно документу, на поддержку Киеву хотят выделить 60,1 млрд долларов.

Впоследствии сенаторы раскритиковали проект закона о помощи Украине. Так, по словам спикера Майка Джонсона от Республиканской партии, документ "умрет по прибытии", если попадет в Палату представителей.

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