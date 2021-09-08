Хавьер Новелл был самым молодым епископом в истории Испании, он поддерживал экзорцизм и выступал против абортов.

В Испании назревает серьезный скандал, который уже тревожит Ватикан. Епископ Хавьер Новелл, которому 52 года, решил отречься от сана ради любви. Он хочет строить отношения с 38-летней женщиной, которая пишет эротические романы с сатанинскими мотивами, имеет двоих детей и уже состояла в браке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Роман епископа и разведенной женщины уже назвали скандальным. Хавьер Новелл был самым молодым епископом в истории Испании, свой сан он получил 12 лет назад. За это время Новелл показал себя консервативным человеком. Люди из епископата, которым руководил влюбленный мужчина, видят в его решении "дьявольские козни".

Читайте такжеЖена Байдена нарушила 230-летнюю традицию в Белом домеЕпископ выступал против однополых отношений, не одобрял аборты и не поддерживал эвтаназию. Кроме этого, он верил в экзорцизм и был сторонником так называемого изгнания демонов. Именно последняя черта Новелла несколько резонирует с хобби его избранницы, которая пишет романы на эротические темы и нередко вплетает в свои истории сатанинские мотивы.

В Ватикане решение епископа не одобрили. Папский нунций уже приехал в Испании с сообщением от Папы Римского, который обеспокоен этой историей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Папа Римский может отречься от престола.

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Автор: Полина Кузенко