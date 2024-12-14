Мужчина поскользнулся и упал с высоты более 100 метров, медики лишь констатировали смерть.

Основатель компании Mango Исак Андик трагически погиб во время пребывания в горах. Об этом сообщается на странице известного бренда в соцсети Х.

Издание El Pais пишет, что бизнесмен погиб в субботу, 14 декабря, в возрасте 71 года. Исак Андик упал в ущелье возле пещер в массиве Монтсеррат.

"Мужчина проводил день со своей семьей, когда в какой-то момент во время похода, когда он был с одним из своих сыновей, Джонатаном Андиком, он поскользнулся и упал с высоты более 100 метров. Несчастный случай произошел "в труднодоступной местности", – говорится в материале.

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Именно сын Андика позвонил в службу 112. Система экстренной медицинской помощи (СЭМ) выслала медицинский вертолет и карету скорой помощи. Прибыв на место происшествия, медики смогли лишь подтвердить, что мужчина умер.

Исак Андик был самым богатым человеком Каталонии и одним из самых богатых жителей Испании. Его состояние оценивается в 4,5 миллиарда евро и увеличилось в прошлом году на 1,8 миллиарда евро.

Гибель известных людей

На днях стало известно о том, что умер популярный испанский актер Хосе де ла Торре. 37-летний мужчина был известен по сериалу под названием "Стриптизер" ("Toy Boy") на стриминговой платформе Netflix. Последние месяцы он боролся с тяжелой болезнью, о чем сам рассказывал своим поклонникам. Что стало причиной смерти актера, неизвестно.

14 декабря появилась информация о гибели на войне с оккупантами украинского актера Якова Ткаченко. Он работал в театре и снимался в кино, где сыграл роли в фильмах "Червоний", "Припутні", "Бесславные крепостные", "Цена правды". Также актер исполнил роль в фильме кинорежиссера Олеся Санина "Довбуш".

С первых дней российского вторжения Яков Ткаченко защищал Украину в составе ТРО, а затем присоединился к 3-й штурмовой.

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