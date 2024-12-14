С первых дней актер защищал Украину в составе ТРО, а затем присоединился к 3-й штурмовой.

На фронте погиб украинский актер театра и кино Яков Ткаченко. Об этом сообщил кинорежиссер Олесь Санин в Facebook.

"На щите Яков Ткаченко Два дня назад говорили. Один из самых талантливых украинских актеров. Настоящий рыцарь. Настоящий друг. Глубокие соболезнования родным и близким Якова. Вечная слава герою!" - написал он.

Актер Евгений Черников сообщил, что Ткаченко с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства стал на защиту Украины. "Неординарный и яркий. Знал Якова с 2016 года, видел его становление как искреннего патриота нашей страны! С первых дней он защищал нас в составе ТРО а затем присоединился к 3-й штурмовой. Яков создал много ярких образов в нашем кино и навсегда останется в наших сердцах и памяти. Быть воином - жить вечно", - написал он в Facebook.

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До полномасштабного вторжения Яков Ткаченко работал в театре и снимался в кино, где сыграл роли в фильмах "Красный", "Припутни", "Бесславные крепостные", "Цена правды". Также актер исполнил роль в фильме кинорежиссера Олеся Санина "Довбуш" разбойника Ивана Сабата. В первые дни большой войны с Россией Яков Ткаченко вступил в ряды территориальной обороны Днепра. Был ранен дважды, но возвращался в строй.

Демобилизовавшись в 2023 году, актер снялся в нескольких сериалах. Но впоследствии решил вернуться на фронт и пошел в Третью отдельную штурмовую бригаду.

Кто такой Яков Ткаченко

Яков Ткаченко родился 2 февраля 1979 года в Днепре (на то время Днепропетровск). В составе ВСУ воевал, в частности, под Угледаром.

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