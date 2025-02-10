Россияне завербовали в армию по меньшей мере 126 индийцев.

Россия продолжает вербовать на войну против Украины граждан Индии, несмотря на то, что в Дели уже официально обращались к Москве с требованием прекратить это. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне завербовали не менее 126 индийцев, пишет The Times.

В издании поделились, что в начале январе на фронте погиб Бинил Бабу. Он стал 12-м жителем Индии, погибшим с начала полномасштабного вторжения в РФ в Украину.

Жена Бабу, Джоиси Джон, рассказала журналистам, что ее муж не собирался вступать в армию. Она заявила, что мужчину обманули, так как он хотел поехать в Польшу, чтобы стать электриком.

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В издании отметили, что семья Бабу не знает, заплатили ли ему когда-нибудь, а представители российской армии так и не связалась с ними, чтобы предложить причитающуюся им компенсацию. На данный момент их внимание сосредоточено на том, чтобы вернуть тело погибшего и устроить достойные похороны.

Индия неоднократно просила РФ прекратить вербовать своих граждан, что по заявлениям Москвы, было сделано, добавили в издании. Тем не менее это вызвало напряжение между Индией и Россией.

"Этот вопрос был решительно поднят с российскими властями в Москве, а также с российским посольством в Нью-Дели сегодня. Мы также повторили наше требование о скорейшей выписке оставшихся индийских граждан", - сказал журналистам пресс-секретарь МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Он подчеркнул, что всего 96 индийцев были уволены со службы в российской армии, 12 человек погибли и еще 16 индийцев числятся пропавшими без вести. Также еще один человек находится в больнице.

Журналисты выяснили, что в Керале, где живет семья Бабу, местные агенты переправляют мужчин в Россию за большое вознаграждение. Если они не отслужат полный срок в армии, деньги не выплачиваются.

Кроме того, в издании рассказали, что один житель Индии, которого спасли из России в декабре прошлого года, покончил с собой на этой неделе. Его семья заявила, что причиной стало то, что он не мог выплатить кредит, который он взял, чтобы устроиться на фиктивную работу охранником в РФ. По прибытию в Россию он обнаружил, что такой работы нет. Вместо этого мужчину отправили воевать.

Похожая ситуация произошла с Ренилом Томасом, которого Россия завербовала в апреле 2024 года. В этом же месяце Москва заявила, что больше не будет вербовать жителей Индии. Мужчине предложили работу повара в армии и заверили, что он не попадет на фронт.

Спустя несколько месяцев Томаса все же отправили воевать в Бахмут. Он воевал вместе с сербами, китайцами, шриланкийцами, сенегальцами, сирийцами, египтянами и даже американцем. Мужчине удалось вернуться только в сентябре.

"Помню, я подумал: "Это конец. Если я останусь еще на один день, то умру", - сказал он журналистам.

Томас рассказал, что ему обещали платить 2000 долларов в месяц. Это в десять раз больше, чем он зарабатывал на родине. Тем не менее мужчина так и не получил всей суммы.

Иностранные наемники в рядах российской армии - другие новости

Ранее наемник из Центральноафриканской Республики (ЦАР) Деррик Нгамана погиб на войне против Украины. Его семья столкнулась с бюрократической борьбой за возвращение тела из РФ.

Кроме того, сербский наемник с позывным "Драган" заявил, что армия РФ построена на лжи и смерти. Серб ехал на войну помогать "братушкам", но быстро разочаровался в увиденном на фронте.

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